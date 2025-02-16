Это мило: принцесса Евгения показала семейные фото и призналась в любви мужу

Принцесса Евгения Йоркская хоть и с опозданием, но все таки опубликовала поздравление ко Дню всех влюбленных.

Евгения опубликовала в своем блоге в Instagram подробку фотографий с мужем Джеком Бруксбэнком и сыновьями – Августом и Эрнесом и подписала кадры:

"Мой Валентин!! Люблю тебя до Луны и обратно.. С Днем Святого Валентина (за вчерашний день... упс) ❤️❤️❤️".

Принцесса Евгения поделилась фото ко Дню влюбленных / Фото: Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения поделилась фото ко Дню влюбленных / Фото: Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения поделилась фото ко Дню влюбленных / Фото: Instagram принцессы Евгении

В этом году День Валентина публично отметили также принц и принцесса Уэльские, чего не было раньше.

Принцесса Евгения поделилась фото ко Дню влюбленных / Фото: Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения поделилась фото ко Дню влюбленных / Фото: Instagram принцессы Евгении

Также в День влюбленных поделилась милым фото с мужем Меган, герцогиня Сассекская. На снимке они с Гарри целуются.

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