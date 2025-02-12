Это мило: принцесса София и принц Карл Филипп показали фото четверых детей

Пара поженилась в 2015 году, а спустя десять лет их семья пополнилась четырьмя людьми.
7 февраля стало известно о рождении дочери принцессы Софии и принца Карла Филиппа, малышке дали имя Инес и вскоре опубликовали ее новое фото.
"Получился идеальный маленький квартет♥️
Огромное спасибо за все поздравления нашей маленькой Инес", - написали счастливые родители в подписи под снимком их детей.
Напомним, ранее мы собрали для вас материал о семьей шведского принца и принцессы и рассказали все о детях шведской королевской пары.
Читайте также:
- Об этом не говорят публично: скелеты в шкафу принцессы Софии
- От танцовщицы до жены принца: что известно о шведской принцессе Софии
- Все трое похожи на мать: принцесса Софи показала кадр из летней фотосессии с детьми и мужем