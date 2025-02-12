Это мило: принцесса София и принц Карл Филипп показали фото четверых детей

Пара поженилась в 2015 году, а спустя десять лет их семья пополнилась четырьмя людьми.

7 февраля стало известно о рождении дочери принцессы Софии и принца Карла Филиппа, малышке дали имя Инес и вскоре опубликовали ее новое фото.

Принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото своих детей / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

"Получился идеальный маленький квартет♥️

Огромное спасибо за все поздравления нашей маленькой Инес", - написали счастливые родители в подписи под снимком их детей.

Принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото своих детей / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Напомним, ранее мы собрали для вас материал о семьей шведского принца и принцессы и рассказали все о детях шведской королевской пары.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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