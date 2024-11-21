Это могут есть все: какой любимый перекус у королевы Камиллы

Супруга короля Чарльза обожает еду, выращенную в ее собственном саду. Здесь у них с монархом вкусы совпадают.

Известно, что Камилла предпочитает здоровое питание, ест много овощей и фруктов, но есть один особенный продукт, который королева любит есть в качестве перекуса.

Так как Камилла много времени проводит в своем саду и готовит еду из домашних ингредиентов, она обожает есть сырой горох прямо срывая его из кустов.

Королева рассказала об этом во время посещения школы в Беркшире.

"Я скажу вам, что мне действительно нравится есть горох прямо с грядки. Если вынуть его прямо из стручка, он очень вкусный и очень сладкий. Я вожу всех своих внуков в сад, и они часами едят горох", - рассказала Ее Величество.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Зеленый горох богат витаминами C и E, цинком и другими антиоксидантами. По данным Британского фонда сердца, употребление одной порции гороха, фасоли или бобовых в день может снизить уровень холестерина, сообщает Gloucestershire Live. Вероятно, здоровую привычку Камилла привила и своему мужу королю Чарльзу.

Напомним, недавно мы рассказывали, какой напиток предпочитает пить король. Он полезен для сердца и снижает давление.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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