Это мощно: король Чарльз рассказал, как поддерживает себя в хорошей форме

Король Чарльз / © Associated Press

Монаршая чета начала день в замке Сифартфа в Мертир-Тидвиле, одном из самых значительных зданий в стране, которое также отметило в этом году свое 200-летие. Во время своего визита Чарльз побеседовал с представителями их благотворительных организаций, включая Фонд короля и Королевское общество остеопороза, поделившись с общественностью своим опытом поддержания хорошей физической формы в свои 77 лет.

В беседе со звездой реалити-шоу Лиамом Рирдоном, монарх рассказал о своей строгой программе тренировок.

Обращаясь к королю, Лиам сказал: «На следующей неделе я открываю тренажерный зал, так что если вы когда-нибудь захотите немного позаниматься, дайте мне знать, и мы вместе займемся». В ответ король рассмеялся и сказал: «Я стараюсь заниматься спортом… два раза в день», — пишет журнал Hello!.

А недавно и королева Камилла, которой в июле исполнилось 78 лет, рассказывала, как поддерживает себя в форме.