Это может быть ненадолго: стали известны подробности переезда Гарри и Меган в Британию

Меган и Гарри / © Associated Press

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Западные источники пишут, что герцог и герцогиня Сассекские пока точно не знают, как долго они намерены оставаться в Великобритании после возвращения в следующем месяце.

Издание Mirror пишет, что супруги могут остаться в Великобритании всего шесть месяцев. Источник, близкий к герцогу и герцогине Сассекским, сообщил, что их возвращение может быть лишь временным, и в дальнейшем они могут рассмотреть возможность переезда в Канаду или даже Австралию.

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Меган и Гарри / © Getty Images

«Это займет длительный период времени. Это может быть шесть месяцев, год, а может и больше. Я думаю, они сами еще не знают. Возможно, они вдруг скажут: „Почему бы нам не попробовать пожить какое-то время в Канаде?“. Им нравится Канада. „Почему бы нам не попробовать Австралию?“, — рассказал он изданию.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из США в конце этого месяца вместе со своими детьми: семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет, которые должны начать обучение в частной школе. Первым, кто узнал о намерении семьи переехать обратно в Британию был король Чарльз — отец принца Гарри.

Король Чарльз III / © Associated Press

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