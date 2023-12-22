Это может показаться странным: король Чарльз III запретил своим родственникам делать одну вещь на Рождество

Речь идет о фотографиях, а точнее о селфи, которые любят делать младшие члены королевской семьи.
Поскольку семья планирует собраться в Сандрингеме, чтобы отпраздновать Рождество, король Чарльз, как сообщается, ввел один старомодный запрет, а именно запретил публикацию селфи, вместо этого настаивая на том, чтобы публиковались только тщательно контролируемые, профессионально снятые фотографии и видео, пишет express.
Также инсайдеры сообщают, что только члены королевской семьи, имеющие официальные аккаунты в социальных сетях, смогут публиковать сообщения во время праздников. Любые другие фотографии или видео должны быть одобрены отделом по связям с общественностью Букингемского дворца.
"Было совершенно ясно сказано, что в этом году за обеденным столом не будет никаких мобильных телефонов, фотографий или селфи. Только проверенные и одобренные изображения с празднования увидят свет", - говорят источники.
Напомним, в этом году к королевской семье во время празднования впервые присоединятся дети и внуки королевы Камиллы, а также, возможно, Сара Йоркская.
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