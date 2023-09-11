Это может стать ударом: бывший муж Меган Маркл думает о том, чтобы выпустить книгу об их браке

Он редко говорил публично об их отношениях, но теперь, говорят, хочет написать книгу про их брак. Меган такая новость совсем не порадовала.

Королевский писатель Нил Шон, автор книги "От А до Я о Гарри и Меган", утверждает, что Тревору поступали многочисленные предложения рассказать все о том, какая на самом деле Меган за закрытыми дверями. Если он решит выпустить книгу или даже дать интервью о своем неудачном браке с Меган, это может оказаться фатальным для ее надежд на возобновление карьеры в Голливуде.

Нил, который встречался с Тревором, рассказал журналу OK: "Многие агенты предлагали ему крупные сделки и большие деньги, когда Меган была на пике своей славы. Я думаю, он подведет итоги и рассмотрит все варианты. Меган наверняка будет в ужасе. У него действительно будет замечательная история, потому что, в конце концов, он на собственном опыте узнает, каково это — жениться на актрисе в первый раз. Я встречался с ним ненадолго, и он кажется мне приятным, заботливым человеком, который явно пошел дальше. Однако от его истории никуда не деться", сообщает express.

Меган Маркл и ее бывший муж Тревор / Фото: Getty Images

Меган и Тревор познакомились в 2004 году и встречались семь лет, прежде чем поженились на пляже на Ямайке в 2011 году. Однако их отношения начали ухудшаться после того, как Меган получила главную роль в популярном сериале"Форс-мажоры". Большую часть съемок актриса проводила в Торонто, а Тревор оставался в Лос-Анджелесе.

Спустя чуть более двух лет после их свадьбы Меган подала на развод и отправила ему по почте свои обручальное и помолвочное кольца.

В результате Нил считает, что книга, написанная Тревором, могла бы подробно рассказать о том, насколько"безжалостной и амбициозной" была Меган."Если он расскажет о том, как его бросили и почему, это может вызвать взрыв. Меган не славится тем, что хранит друзей из своего прошлого, а история Тревора до сих пор остается огромной загадкой".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, в 2019 году Тревор женился во второй раз на диетологе Трейси Курланд. 41-летний мужчина повел под венец 32-летнюю Трейси, которая является дочерью богатого банкира Стэнфорда Керленда. Пара устроила романтическую церемонию в Калифорнии на одном из пляжей Монтесито.

Читайте также: