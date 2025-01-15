Это надо увидеть: восковые фигуры Кейт и Уильяма Уэльских, которые вас точно удивят

В одном из польских музеев восковых фигур, расположенном в городе Краков, мы обратили внимание на фигуры покойной королевы Елизаветы II и ее покойного мужа принца Филиппа, а также внука королевы - принца Уильяма и его супруги - принцессы Уэльской Кейт.

Королева изображена в белом платье с кружевной отделкой на груди, с жемчужной нитью на шее и в тиаре, а принц Филипп одетым в черный фрак, белую рубашку, жилет и черный галстук-бабочку. Монаршая чета не очень похожа на себя.

Королева Елизавета II и принц Филипп фото: ТСН.ua

Еще больше нас позабавили восковые фигуры Кейт и Уильяма Уэльских. Принцесса Кэтрин выглядит совсем на себя не похоже, у нее светлые прямые волосы, к которым прикреплен какой-то цветок. Одета Кейт в прямое платье тоже с кружевной отделкой и пальто, а клатч, который она по идее должна держать в руках, стоит отдельно между ней и Уильямом. Принц одет в красную военную форму, его волосы слегка растрепаны, и они такого же цвета, как у Кейт, а на лице какая-то очень странная улыбка.

Кейт и Уильям Уэльские фото: ТСН.ua

Напомним, восковые фигуры принца и принцессы Уэльских в Музее мадам Тюссо в Лондоне выглядят куда более похожими на настоящих Кейт и Уильяма.

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