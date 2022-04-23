"Это наша трагическая реальность": Елена Зеленская обратилась к участникам и гостям "Венецианской биеннале"

В четверг, 21 апреля, первая леди Украины обратилась к участникам и гостям одной из ведущих выставок мира - "Венецианской биеннале", которая продлится в этом году с 23 апреля по 27 ноября.

В своем письме, которое зачитал присутствующим посол Украины, в Италии Ярослав Мельник, Елена Зеленская подчеркнула, что искусство – это также вид противостояния во время войны.

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На выставку прибыла делегация украинских художников. В этом году они поставили цель рассказать миру о войне в Украине, которая к моменту открытия биеннале длилась уже 58-й день и унесла 208 детских и тысячи взрослых жизней.

"На украинских экспонатах в этом году также есть пепел войны. Когда начались первые взрывы, каждый спасал самое дорогое. Это наша трагическая реальность — сейчас каждый украинец даже в таком идиллическом городе, как Венеция, видит перед собой руины Мариуполя, Чернигова, Харькова, Киевщины", – отметила первая леди.

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Во время обращения гостям мероприятия демонстрировали фотографии, на которых можно было увидеть, как с помощью мешков с песком в украинских городах защищают от обстрелов памятники культуры. Также были продемонстрированы руины украинских музеев, уничтоженных российскими обстрелами, в частности, музея Архипа Куинджи в Мариуполе, музея древностей в Чернигове и музея, где хранились работы народной художницы Марии Примаченко.

"Для каждого из нас ее картины — воплощенная сказка с детства, и на наших глазах в тот момент будто расстреляли сказку. Но… сказка уцелела! После освобождения Киевщины мы узнали, что охранник музея Анатолий с женой Наталией под обстрелами спасли все. Это чудо искусства и человечности, даже среди ужасов войны поражают особенно. И это история о надежде и победе", — подчеркнула первая леди.

Елена Зеленская также выразила надежду, что у Украины наконец-то появится собственный павильон на биеннале, которого у страны не было со времен распада СССР.

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"Искусство – это также вид противостояния, в котором жизнь говорит смерти: "Стоп, дальше ты не пройдешь!" Искусство – это победа нашей надежды. Так что пусть будет искусство! И победа!", — написала первая леди в Instagram.

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