"Это наши общие победы": Джамала в красивой вышиванке получила награду от Атлантического совета США

"Это наши общие победы": Джамала в красивой вышиванке получила награду от Атлантического совета США

В своем выступлении певица напомнила о жестокости России во время войны и призвала мир реагировать на освобождение мариупольцев.

Вчера, 11 мая, в Вашингтоне прошла ежегодная церемония награждения "За выдающееся лидерство" от Атлантического совета США. Премия присуждается выдающимся личностям в политике, бизнесе, культуре, которые борются за ценности трансатлантических отношений и формируют общее глобальное будущее.

Премию в номинации "Великое лидерство артиста" получила Джамала. Ее наградили за влиятельность, поддержку украинских беженцев и ВСУ. Награду певица получила из рук бизнес-лидера, исполнительного вице-головы Атлантического совета Эдриенн Аршт.

Эдриенн Аршт и Джамала/Прессслужба

Одета Джа была в красивую черную вышиванку.

"Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых россией в Украине. Каждый день доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и наши общие маленькие победы", — сказала певица.

Кроме того, Атлантический совет отметил специальной наградой украинский народ, который на фоне российского вторжения показал незаурядную храбрость и бесстрашие.

Прессслужба

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-включения во время церемонии лично поблагодарил организаторов премии. Почтив минутой молчания, он вспомнил храбрых украинцев, пожертвовавших своей жизнью ради будущего Украины.

Владимир Зеленский/Прессслужба

Напомним, Джамала продает на аукционе свое роскошное платье-вышиванку, в котором она открыла "Евровидение-2017" в Киеве. Платье создано украинской дизайнером Юлией Магдыч. Все собранные средства передадут в фонд Yellow-Blue Foundation, благотворительную организацию, которая поддерживает ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

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