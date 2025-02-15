Это настоящая любовь: Меган Маркл показала трогательное фото с принцем Гарри в День Валентина

Бывшая актриса Меган Маркл несколько дней провела со своим мужем принцем Гарри на Invictus Games 2025 в Канаде. Затем она вернулась домой в Калифорнию к детям, а Гарри остался поддерживать участников соревнований в Ванкувере. Поэтому День всех влюбленных они провели порознь.

По случаю праздника, Меган, которая недавно вернулась в Instagram, опубликовала трогательное черно-белое фото, на котором запечатлена с Гарри. Пара на снимке целуется. Когда и где было сделано фото неизвестно, но супруги сидят на нем за праздничным столом, который заставлен вкусной едой и напитками, возможно фото сделано в их доме.

На герцогине было лаконичное летнее платье, а также золотые украшения от Cartier. Волосы она немного собрала заколкой.

"Вернулась домой, заботится о наших малышах, и скучаю по моему Валентину, который продолжает участвовать в Invictus Games, меняя жизни и напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости через этих невероятных ветеранов и их семьи. Я очень горжусь своим мужем и тем, что он создал", - написала герцогиня, а затем добавила, обратившись в Гарри - "Моя любовь, я буду есть бургеры, картошку фри и рыбу с чипсами вместе с тобой вечно. Спасибо тебе за тебя".

Напомним, что несколькими днями ранее во время Invictus Games 2025 Меган Маркл не сдерживала чувств в отношении своего мужа принца Гарри и они публично поцеловались на трибунах. Поцелуй пары вызвал овации публики.

Меган и Гарри на церемонии открытия Invictus Games 2025 в Ванкувере / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Меган Маркл на Invictus Games 2025 (15 фото)