Это не Букингемский дворец: где будут жить король Чарльз III и королева Камилла

Букингемский дворец является официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, с тех самых пор, как на трон взошла королева Виктория.

С 8 сентября 2022 года новым королем Великобритании является старший сын Елизаветы II – Чарльз, который по идее после коронации должен переехать в Букингемский дворец. Но это вряд ли произойдет.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

Сейчас Чарльз и его супруга Камилла продолжают жить в Кларенс-Хаусе, своей лондонской резиденции, где живут с 2003 года.

Но даже после коронации их переезд в Букингемский дворец не планируется, поскольку там будет проходить пятилетняя реконструкция, а ремонт завершится не раньше 2027 года.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

Однако, Букингемский дворец останется местом, где Чарльз будет выполнять многие из своих королевских обязанностей. Именно здесь будут проходить и уже проходят его еженедельные аудиенции. За короткий срок своего правления у Чарльза уже было два премьер-министра и на этой неделе он принял отставку Лиз Трасс и поручил создать правительство новоиспеченному премьеру Риши Сунаку.

Флаг Королевского штандарта будет развеваться как над Букингемским дворцом, так и над Кларенс-хаусом, когда король Чарльз будет в Лондоне, писал The Sunday Times. Также известно, что король будет проводить несколько дней в неделю в Виндзорском замке, а на выходные уезжать в Сандрингем. Кстати, именно в Сандрингеме королевская семья обычно проводит зимние каникулы.

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о семи знаменитых дворцах Чарльза III, которые достались ему в наследство от королевы Елизаветы II.

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