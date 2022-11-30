Это не было неожиданностью: как Елизавета II отреагировала на имя дочери Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз летом 2021 года. У них родилась дочь, которой дали имя Лилибет Диана. Многие в королевской семье были удивлены такому выбору имени, но сама монарх сочла это за комплимент.

Лилибет – это детское прозвище принцессы Елизаветы, так ее называл отец король Георг VI. Он говорил: "Лилибет – моя гордость, а Маргарет – моя радость". Позже, когда Елизавета вышла замуж за принца Филиппа, так ее стал называть супруг. Больше никто, кроме герцога Эдинбургского, не называл королеву именем Лилибет.

Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

Биограф Джайлс Брандрет в своей книге "Елизавета: интимный портрет" рассказал о том, что члены королевской семьи были сбиты с толку таким решением Сассекских, но сама монарх была приятно удивлена и сочла это за комплимент, пишет Mirror.

Автор книги утверждает, что внук королевы - принц Гарри - попросил у нее разрешение использовать это имя, и Елизавета дала добро. Но другие члены семьи сочли этот выбор "сбивающим с толку" и "довольно самонадеянным", учитывая, что имя Лилибет всегда было интимным для королевы.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Позже королева сказала: "Я слышала, что они называют ее "Лили", что очень красиво и кажется правильным". Монарх за несколько месяцев перед смертью успела лично познакомиться с Лилибет Дианой. Меган и Гарри приезжали вместе с детьми на празднование платинового правления королевы в июне 2022 года. В Британии Лили отпраздновала и свой первый день рождения.

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