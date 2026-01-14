ТСН в социальных сетях

241
1 мин

Это не еда: Меган Маркл презентовала неожиданную новинку своего бренда

Герцогиня Сассекская расширяет свой бренд товаров для жизни, представив первую в этом году новую продукцию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

13 января герцогиня Сассекская представила свою линию товаров для дома, выпустив новую линейку продукции бренда As ever: лимитированную кожаную закладку для книг, разработанную ею самой, и набор «Момент для отдыха».

/ © instagram.com/aseverofficial

© instagram.com/aseverofficial

Закладка для книг, украшенная золотым тиснением со словами «Заснула здесь», выполненными фирменным почерком Меган, изготовлена ​​вручную из экологически чистой кожи растительного дубления и стоит 18 долларов. Она произведена в Великобритании, что является ненавязчивым напоминанием о периоде жизни герцога и герцогини Сассекских до того, как они отказались от своих королевских обязанностей в 2020 году.

Видео, как выглядит эта закладка, Меган поделилась в блоге своего бренда в Instagram.

