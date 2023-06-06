Это не игнор: почему Чарльз и Камилла не поздравили принцессу Лилибет с днем рождения

День рождения принцессы Лилибет – дочери принца Гарри и Меган Маркл – остался незамеченным старшими членами королевской семьи. В чем же причина?

4 июня принцессе Лилибет исполнилось два года. Праздновали день рождения девочки, скорее всего, в скромном семейном кругу. Но члены британской королевской семьи не поздравили принцессу с этим днем.

В аккаунтах семьи в социальных сетях ни словом не обмолвились про этот день. Королевские эксперты объяснили, что в последние годы официальные аккаунты семьи часто не писали о днях рождениях членов семьи, если речь не шла о старших ее членах, и принцесса Лилибет не стала в этом вопросе исключением.

Принцесса Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

Королевский эксперт и корреспондент журнала HELLO Даниэль Стейси сказала, что поздравления с днем ​​​​рождения, по-видимому, предназначались "для работающих членов королевской семьи, таких как принц и принцесса Уэльские и их дети, герцог и герцогиня Эдинбургские и королевская принцесса Анна. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от должности старших членов королевской семьи в 2020 году и больше не выполняют королевские обязанности", - говорит она. Поэтому такая тишина со стороны Чарльза и Камиллы не является чем-то выдающимся, на что следует обратить внимание, пишет express.

"Точно так же дворец обычно не делится сообщениями о днях рождения принцессы Беатрис, принцессы Евгении и Зары Тиндалл или об особых днях их детей", - добавляет эксперт.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Скорее всего, король Чарльз поздравил свою внучку Лили с днем рождения приватно, отправив сообщение или позвонив по телефону или видеосвязи.

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