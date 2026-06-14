Это не королевский запрет: почему испанская инфанта София не носит обувь на каблуках

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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Каждый раз, когда младшая из дочерей короля Филиппа VI и королевы Летиции появляется на публике в туфлях на плоской подошве, социальные сети взрываются сотнями комментариев, утверждающих, что Королевский дворец не разрешает ей носить каблуки, чтобы она не была выше своей старшей сестры, принцессы Леонор – наследницы престола, которая ниже ростом инфанты Софии.

В минувшие выходные во время встречи с Папой Львом XIV в Королевском дворце в Мадриде, инфанта София выбрала платье от Carolina Herrera в сочетании с черными балетками от Pretty Ballerinas. В воскресенье, для большой мессы на площади Сибелес, она предпочла строгий костюм бирюзового цвета от Mirto и удобные туфли-лодочки телесного цвета от Magrit тоже без каблуков.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Как пишет vanitatis, в Сети снова появились предположения, что Софии запрещено носить обувь на каблуках, чтобы не затмевать наследницу престола Леонор. Но есть и другая, гораздо более простая причина, по которой инфанта не носит каблуки, и она очень простая – она их не любит.

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В свои 19 лет, с тех пор, как как ее официальные обязанности стали более заметными, София сама выбирает себе обувь и избегает каблуков исключительно из личных предпочтений. Наиболее убедительным доказательством того, что это личное решение, является то, что даже на мероприятиях, где ее не сопровождает Леонор, София носит обувь на плоской подошве.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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