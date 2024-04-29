Это не Лондон: принц Гарри и Меган Маркл собираются в путешествие

Сообщается, что в следующем месяце герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Нигерию.

В начале мая принц Гарри должен присутствовать на службе в честь 10-летия "Игр непокоренных" в Лондоне, которая пройдет 8 мая в соборе Святого Павла, но не известно, присоединится ли к нему супруга Меган. Да и сам визит принца все еще под вопросом.

Однако, как пишет Hello!, герцогиня присоединится к своему мужу, когда он отправится в Африку. Предполагается, что пара была приглашена начальником штаба обороны, самым высокопоставленным военным чиновником Нигерии, с которым Гарри ранее встречался на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе в сентябре прошлого года. Во время предстоящей поездки в Нигерию герцог и герцогиня посетят различные организации, точная информация будет предоставлена ​​позже.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Во время прошлогодних "Игр непокоренных" Меган Маркл провела много времени, общаясь с нигерийской командой. Эта страна занимает особое место в сердце Меган, поскольку она имеет нигерийское происхождение, о чем рассказала в своем подкасте Archetypes.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

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