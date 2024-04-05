Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это не мемуары: сын королевы Камиллы выпускает книгу о королевской семье

Это не мемуары: сын королевы Камиллы выпускает книгу о королевской семье

Королева Камилла и Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

49-летний британский писатель Том Паркер Боулз собирается выпустить новую королевскую книгу под названием "Кулинария и корона".

Автор уже сообщил, что его новая книга "Кулинария и корона" выйдет 26 сентября 2024 года. В книге будут представлены 100 рецептов, включая все, от завтрака до идей государственного банкетного ужина, пишет The Bookseller. Том, который также является крестником монарха, более 20 лет пишет кулинарные статьи и уже является автором восьми книг, посвященных еде.

Том Паркер Боулз и его бывшая жена Сара / © Getty Images
Том Паркер Боулз и его бывшая жена Сара / Фото: Getty Images

"Как фанат истории еды, я не могу передать вам, насколько захватывающим было писать эту книгу. Прочитать оригинальные рецепты в королевском архиве в Виндзоре и погрузиться в жизнь и правление, и пищевые привычки монархов, начиная с королевы Виктории. Но речь идет не о жареном лебеде, ортоланах и бекасе, фаршированных фуа-гра, а о настоящей кулинарной книге, наполненной рецептами, которые мне очень понравилось готовить. Надеюсь, что и вам тоже", - говорит о своей работе сын Камиллы.

Напомним, ранее сын королевы Камиллы рассказал, какую еду супруга Чарльза никогда не будет есть.

Читайте также:

The Коронация: готовим любимые бутерброды Чарльза ІІІ и Камиллы - рецепт

The Коронация: готовим любимые бутерброды Чарльза ІІІ и Камиллы - рецепт

Похожие темы:

Следующая публикация