Это не мемуары: сын королевы Камиллы выпускает книгу о королевской семье

Автор уже сообщил, что его новая книга "Кулинария и корона" выйдет 26 сентября 2024 года. В книге будут представлены 100 рецептов, включая все, от завтрака до идей государственного банкетного ужина, пишет The Bookseller. Том, который также является крестником монарха, более 20 лет пишет кулинарные статьи и уже является автором восьми книг, посвященных еде.

Том Паркер Боулз и его бывшая жена Сара / Фото: Getty Images

"Как фанат истории еды, я не могу передать вам, насколько захватывающим было писать эту книгу. Прочитать оригинальные рецепты в королевском архиве в Виндзоре и погрузиться в жизнь и правление, и пищевые привычки монархов, начиная с королевы Виктории. Но речь идет не о жареном лебеде, ортоланах и бекасе, фаршированных фуа-гра, а о настоящей кулинарной книге, наполненной рецептами, которые мне очень понравилось готовить. Надеюсь, что и вам тоже", - говорит о своей работе сын Камиллы.

Напомним, ранее сын королевы Камиллы рассказал, какую еду супруга Чарльза никогда не будет есть.

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