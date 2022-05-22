Это не намек, а позиция: королева Елизавета II, надевшая наряд в сине-желтых цветах, поможет украинским беженцам

Это не намек, а позиция: королева Елизавета II, надевшая наряд в сине-желтых цветах, поможет украинским беженцам

Британская королевская семья тайно открыла свои двери для украинских беженцев, которые бегут от войны со своей родины.

Источники во дворце рассказывают, что некоторые члены королевской семьи внесли свою лепту в помощь украинцам, но это не разглашается публично. Многие из них сделали значительные денежные пожертвования, но настаивают на том, что хотят сохранить свои усилия по оказанию помощи в тайне.

Почти 54 000 беженцев прибыли по плану правительства, и члены королевской семьи теперь присоединяются к политикам, бизнес-лидерам и огромному количеству других британцев, предлагая приютить шесть миллионов человек, отчаянно спасающихся от российских захватчиков, пишет Daily Mail.

Букингемский дворец настаивает на том, что члены семьи работают над рядом проектов, но отказался подробно рассказать о плане приема беженцев.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Сама королева недавно продемонстрировала свою поддержку появившись на официальном открытии линии "Элизабет" на вокзале Паддингтон в Лондоне в желтом пальто и шляпе с синими цветами. Известно также, что монарх заказала букеты для Виндзорского замка в таких же двух цветах.

"Такие вещи обычно не являются просто случайностью", - прокомментировал этот шаг королевы высокопоставленный королевский представитель.

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