Это не папарацци: автор, который снял на видео Кейт и Уильяма около магазина, поделился подробностями

Очевидец, который запечатлел Кейт и Уильяма Уэльских около фермерского магазина в Виндзоре рассказал, как ему удалось снять это видео.

Автор этого ролика, который опубликовали порталы The Sun и TMZ, утверждает, что оказался около того магазина как раз в тот момент, когда там были Уэльские.

Нельсон Сильва рассказал журналистам больше о своем визите в тот день, и о том, как он заметил королевскую чету:

"Я заметил пару, выбирающую буханки хлеба, и женщина повернулась лицом, и мне показалось, что я видел это лицо раньше. Оно было мне знакомо, я откуда-то ее знал. Затем Уильям обернулся, и я подумал: "Подождите, я знаю этого человека". Когда я расплачивался, то сказал персоналу: "Я думаю, это они"".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Далее автор ролика рассказывает, как решил сделать видео, пишет express.

"Я подошел к своей машине, и, когда они вышли из магазина, я просто снял их на видео. Думаю, они вышли через ворота с территории. Они просто исчезли, и я не увидел машины".

Рассказывая о своем решении опубликовать отснятый материал, господин Сильва сказал, что хотел показать, "насколько они нормальны", добавив, что "увидел химию между Кейт и Уильямом".

"Я не чувствовал, что они скрывают, кто они такие. Они выглядели очень расслабленно", - добавил мужчина.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Это было первое опубликованное видео принцессы Уэльской с момента, как Кейт сделали операцию на брюшной полости.

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