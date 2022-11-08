Это не просто аксессуар: принцесса Кейт вышла в свет с особенной сумкой

На прошлой неделе Кейт и Уильям приезжали в общественный центр города Скарборо, и королевские поклонники обратили внимание на сумку, с которой в этот день появилась на публике принцесса Уэльская.

В руках принцесса Кэтрин несла маленькую сумку цвета ириски из кожи от бренда DeMellier. Это не первый раз она выходит в свет с этим аксессуаром.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Основательница бренда Мирейя Льюсия-Линд рассказала журналу People о том, что очень гордится тем, что такие люди, как принцесса Уэльская, носят сумки от ее марки.

"Это такая огромная честь, я не могу не подчеркнуть, какими замечательными послами они являются для Британии как страны и для таких британских брендов, как наш", - говорит дизайнер.

Компания DeMellie была основана выпускницей Гарварда Льюзией-Линд в 2017 году. С каждой продажи сумки дизайнер финансирует набор жизненно важных вакцин для детей-сирот в рамках инициативы "Сумка, жизнь" с SOS Children's Villages, всемирной благотворительной организацией, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить каждому ребенку любовь, заботу, и поддержку семьи.

"Я хотела отдать что-то в духе бренда, и мне было трудно выбрать благотворительную организацию, но, будучи матерью троих детей, я чувствовала, что дети, умирающие от предотвратимых причин, не должны умирать", - рассказала дизайнер.

Принцесса Уэльская с сумкой DeMellier в прошлый свой выход / Фото: Getty Images

На сегодняшний день бренд профинансировал эквивалент 350 000 вакцин и медицинских процедур.

"Помимо продажи красивых сумок и расширения прав и возможностей женщин мы также вносим свой вклад во всеобщее благо, и это то, что каждый в команде действительно сильно ценит. Это очень полезно и очень важно для меня и всей команды — мы делаем это, потому что мы верим в это", - добавила основательница DeMellie.

К слову, не только принцесса Уэльская носит этот бренд, но и королева-консорт Камилла. Сумок от DeMellie у супруги короля Чарльза несколько.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: