Это не просто так: почему королева Камилла и принцесса Кейт приехали на службу в похожих образах

Сочетающиеся наряды королевы Камиллы и принцессы Уэльской Кейт, в которых дамы появились на рождественской службе, привели в восторг многих королевских поклонников.
Принцесса Кейт, как мы уже рассказывали, появилась на службе в зеленом пальто пуговицами от Alexander McQueen, а королева Камилла выглядела празднично в пальто зеленого мха, когда возглавила прогулку в церковь вместе с королем Чарльзом. Обе женщины сочетали свои наряды с высокими замшевыми сапогами.
Редко можно увидеть идеальное сочетание цветов между принцессой Уэльской и королевой Камиллой, которые обычно выбирают разные оттенки на публичных мероприятиях.
Такие образы для королевы и принцессы были подобраны специально и это не было совпадением. По мнению экспертов это была демонстрация единства семьи.
Принцесса Кейт также согласовала наряды со своим мужем принцем Уильямом и детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, используя чередующиеся оттенки зеленого и синего. Все выглядели просто великолепено.
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