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Это не просто тиара: необычный секрет роскошного украшения герцогини Софи
В украшения довольно загадочная история происхождения, но королевская особа довольно часто его надевает на мероприятия.
На этой неделе герцогиня Эдинбургская Софи и ее супруг принц Эдвард посетили банкет в честь визита в Великобританию президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон. На этом мероприятии герцогиня продемонстрировала особое украшение — тиару, которая называется «Уэссекская аквамариновая тиара».
Это изделие украшено потрясающим центральным аквамарином и бриллиантами. Хотя происхождение тиары до конца не ясно, предположительно, она была изготовлена специально для Софи известным английским ювелирным домом G. Collins & Sons.
Уникальная особенность этого украшения в том, что его можно трансформировать и носить как ожерелье. Софи надела тиару именно так на лондонский гала-ужин в 2006 году.