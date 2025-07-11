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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

Это не просто тиара: необычный секрет роскошного украшения герцогини Софи

В украшения довольно загадочная история происхождения, но королевская особа довольно часто его надевает на мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

На этой неделе герцогиня Эдинбургская Софи и ее супруг принц Эдвард посетили банкет в честь визита в Великобританию президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон. На этом мероприятии герцогиня продемонстрировала особое украшение — тиару, которая называется «Уэссекская аквамариновая тиара».

Это изделие украшено потрясающим центральным аквамарином и бриллиантами. Хотя происхождение тиары до конца не ясно, предположительно, она была изготовлена специально для Софи известным английским ювелирным домом G. Collins & Sons.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Уникальная особенность этого украшения в том, что его можно трансформировать и носить как ожерелье. Софи надела тиару именно так на лондонский гала-ужин в 2006 году.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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