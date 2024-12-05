Это не простуда: королева Камилла раскрыла свой настоящий диагноз

Больше месяца королеве Камилле нездоровится, но она продолжает усердно работать.

Только на этой неделе Ее Величество появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце в честь визита эмира Катара, а после посетила государственный банкет в тот же вечер.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

На следующий день Камилла присоединилась к королю Чарльзу, чтобы провести гостей. А также вместе с первой леди Франции Брижит Макрон посетила церемонию вручения премии "Entente Litteraire" в резиденции посла Франции в Лондоне.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Во время банкета в Букингемском дворце Камилла рассказала гостям, что у нее была пневмония, поэтому врачи настоятельно рекомендовали ей больше отдыхать и меньше работать.

Но сегодня Камилла снова на работе. Она посетила мероприятие, посвященное 50-летию организации Women's Aid в Институте инженеров-механиков в Лондоне.

Камилла пообщалась на мероприятии с жертвами домашнего насилия, а также с другими участниками и сторонниками благотворительной организации.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В этот раз для выхода королева выбрала черное платье А-силуэта от Fiona Clare с прозрачной блузкой с леопардовым принтом под ним — один из ее любимых нарядов, который она носила и раньше.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Известно, что королеву не госпитализировали с пневмонией, но сейчас она испытывает приступы сильной усталости. Хотя рабочий ритм не сбавляет.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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