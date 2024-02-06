Это не рак простаты: всплыли некоторые подробности диагноза короля Чарльза

У Чарльза был диагностирован рак через 10 дней после перенесенной корректирующей операции по поводу увеличенной простаты, сообщил Букингемский дворец в понедельник вечером. Сообщили новости аккурат к вечернему выпуску новостей на BBC.

Рак обнаружен у монарха был во время его недавнего пребывания в лондонской клинике. Вскоре после заявления президента журналисты сообщили, что это не рак простаты.

"У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в официальном заявлении. Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение. Это не связано с его недавнейацией и не является раком простаты", - сообщила в соцсети X королевский корреспондент Ребекка Инглиш.

СРОЧНО

У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в разгромном заявлении.

Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.

Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты. – Ребекка Инглиш (@RE_DailyMail) 5 февраля 2024 г.

Мировые лидеры ринулись на поддержку короля.

Король Чарльз III и Джо Байден / Фото: Associated Press

"Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества. Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества", - написал в соцсети президент США Джо Байден.

Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества.



Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества. – Президент Байден (@POTUS), 5 февраля 2024 г.

"Желаю Его Величества полного и скорейшего выздоровления.

Король Чарльз III и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что каждая страна будет желать ему всего наилучшего", - написал в соцсети премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Желаю Его Величеству полного и скорейшего выздоровления.



Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему всего наилучшего. https://t.co/W4qe806gmv – Риши Сунак (@RishiSunak) 5 февраля 2024 г.

"Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Чарльзу III полного и скорейшего выздоровления", - написал в соцсети экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Карлу III полного и скорейшего выздоровления. https://t.co/A5AP8rXLXY – Борис Джонсон (@BorisJohnson) 5 февраля 2024 г.

Ожидается, что принц Уильям возьмет на себя некоторые строгие обязанности своего отца, поскольку на этой неделе он возобновит свои обязательства.

Также сообщили, что принц Гарри срочно вылетел в Великобританию , чтобы навестить Чарльза в ближайшие дни.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Король "будет заниматься государственными делами и оформлением официальных документов в обычном режиме", это было подтверждено дворцом. Однако его встречи и другие мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с тем, что монарх будет сосредоточен на лечении и ему может быть запрещено общаться с большим количеством людей, дабы избежать других инфекций.