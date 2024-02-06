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Это не рак простаты: всплыли некоторые подробности диагноза короля Чарльза

Это не рак простаты: всплыли некоторые подробности диагноза короля Чарльза

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вчера Букингемский дворец сообщил, что у короля Чарльза III рак. Подробности дворцом не разглашались.

У Чарльза был диагностирован рак через 10 дней после перенесенной корректирующей операции по поводу увеличенной простаты, сообщил Букингемский дворец в понедельник вечером. Сообщили новости аккурат к вечернему выпуску новостей на BBC.

Рак обнаружен у монарха был во время его недавнего пребывания в лондонской клинике. Вскоре после заявления президента журналисты сообщили, что это не рак простаты.

"У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в официальном заявлении. Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение. Это не связано с его недавнейацией и не является раком простаты", - сообщила в соцсети X королевский корреспондент Ребекка Инглиш.

Мировые лидеры ринулись на поддержку короля.

Король Чарльз III и Джо Байден / © Associated Press
Король Чарльз III и Джо Байден / Фото: Associated Press

"Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества. Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества", - написал в соцсети президент США Джо Байден.

"Желаю Его Величества полного и скорейшего выздоровления.

Король Чарльз III и Риши Сунак / © Associated Press
Король Чарльз III и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что каждая страна будет желать ему всего наилучшего", - написал в соцсети премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Чарльзу III полного и скорейшего выздоровления", - написал в соцсети экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ожидается, что принц Уильям возьмет на себя некоторые строгие обязанности своего отца, поскольку на этой неделе он возобновит свои обязательства.

Также сообщили, что принц Гарри срочно вылетел в Великобританию, чтобы навестить Чарльза в ближайшие дни.

Принц Гарри / © Associated Press
Принц Гарри / Фото: Associated Press

Король "будет заниматься государственными делами и оформлением официальных документов в обычном режиме", это было подтверждено дворцом. Однако его встречи и другие мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с тем, что монарх будет сосредоточен на лечении и ему может быть запрещено общаться с большим количеством людей, дабы избежать других инфекций.

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