Вчера Букингемский дворец сообщил, что у короля Чарльза III рак. Подробности дворцом не разглашались.
У Чарльза был диагностирован рак через 10 дней после перенесенной корректирующей операции по поводу увеличенной простаты, сообщил Букингемский дворец в понедельник вечером. Сообщили новости аккурат к вечернему выпуску новостей на BBC.
Рак обнаружен у монарха был во время его недавнего пребывания в лондонской клинике. Вскоре после заявления президента журналисты сообщили, что это не рак простаты.
"У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в официальном заявлении. Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение. Это не связано с его недавнейацией и не является раком простаты", - сообщила в соцсети X королевский корреспондент Ребекка Инглиш.
СРОЧНО– Ребекка Инглиш (@RE_DailyMail) 5 февраля 2024 г.
У короля Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в разгромном заявлении.
Монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.
Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты.
Мировые лидеры ринулись на поддержку короля.
"Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества. Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества", - написал в соцсети президент США Джо Байден.
Диагностика рака, его лечение и выживание требуют надежды и абсолютного мужества.– Президент Байден (@POTUS), 5 февраля 2024 г.
Джилл и я присоединяемся к народу Соединенного Королевства и молимся за скорейшее и полное выздоровление Его Величества.
"Желаю Его Величества полного и скорейшего выздоровления.
Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что каждая страна будет желать ему всего наилучшего", - написал в соцсети премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Желаю Его Величеству полного и скорейшего выздоровления.– Риши Сунак (@RishiSunak) 5 февраля 2024 г.
Я не сомневаюсь, что он скоро вернется в полную силу, и я знаю, что вся страна будет желать ему всего наилучшего. https://t.co/W4qe806gmv
"Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Чарльзу III полного и скорейшего выздоровления", - написал в соцсети экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вся страна сегодня будет болеть за короля. Желаю Карлу III полного и скорейшего выздоровления. https://t.co/A5AP8rXLXY– Борис Джонсон (@BorisJohnson) 5 февраля 2024 г.
Ожидается, что принц Уильям возьмет на себя некоторые строгие обязанности своего отца, поскольку на этой неделе он возобновит свои обязательства.
Также сообщили, что принц Гарри срочно вылетел в Великобританию, чтобы навестить Чарльза в ближайшие дни.
Король "будет заниматься государственными делами и оформлением официальных документов в обычном режиме", это было подтверждено дворцом. Однако его встречи и другие мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с тем, что монарх будет сосредоточен на лечении и ему может быть запрещено общаться с большим количеством людей, дабы избежать других инфекций.
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