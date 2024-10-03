Это не секрет: что носит в сумке принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская начинает постепенно возвращаться к публичной работе и появляться на публике после почти годовалого отсутствия из-за лечения рака. А это значит, что мы вновь сможем любоваться ее красивыми образами.

Кэтрин всегда тщательно продумывает наряды и подбирает к ним аксессуары и особенно сумки. Мы решили рассказать, что же носит в своей маленькой сумке принцесса Уэльская.

Принцесса Кейт с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Королевские эксперты говорят, что Кэтрин носит в сумке четыре предмета: компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ. Если же Кейт берет сумку большего размера, то может прихватить еще и фотокамеру, так как увлекается фотоискусством.

Принцесса Кейт с сумкой Aspinal of London / Фото: Getty Images

Мы также рассказывали о том, какие любимые сумки есть в гардеробе у королевы Камиллы.

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