Это не секрет: что носит в сумке принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская начинает постепенно возвращаться к публичной работе и появляться на публике после почти годовалого отсутствия из-за лечения рака. А это значит, что мы вновь сможем любоваться ее красивыми образами.
Кэтрин всегда тщательно продумывает наряды и подбирает к ним аксессуары и особенно сумки. Мы решили рассказать, что же носит в своей маленькой сумке принцесса Уэльская.
Королевские эксперты говорят, что Кэтрин носит в сумке четыре предмета: компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ. Если же Кейт берет сумку большего размера, то может прихватить еще и фотокамеру, так как увлекается фотоискусством.
Мы также рассказывали о том, какие любимые сумки есть в гардеробе у королевы Камиллы.
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