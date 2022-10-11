Это не Шотландия: названо любимое место отдыха королевы Камиллы 

Королева-консорт Камилла путешествовала по всему миру со своим мужем королем Чарльзом III, но есть одно место, которое особенно дорого сердцу Ее Величеству.

Еще в детстве Камилла много времени проводила на отдыхе со своей семьей на острове Искья в Италии. Этот вулканический остров расположен недалеко от Неаполя. На нем великолепные пляжи и термальные горячие источники.

Камилла с любовью рассказывала о своем пребывании на острове с семьей, а также призналась, что на всю жизнь обрела любовь к итальянской кухне.

Сын Камиллы – Том Паркер Боулз делился своими воспоминаниями отдыха на острове с родителями в интервью South China Morning Post: «Помимо английской еды на которой мы выросли, у нас в рационе была южно-итальянская еда, потому что мы ездили на остров под названием Искья в Неаполитанском заливе две недели в году с бабушкой и дедушкой. А они были большими поклонниками итальянской кухни, поэтому в детстве у нас была паста, много помидоров и много рыбы», - рассказал Том.

Королева-консорт Камилла / Фото: Getty Images

И хотя королева Камилла не посещала остров в последние годы, он занимает особое место в ее сердце. Но сейчас чаще всего Камилла и Чарльз проводят каникулы в Шотландии, которую так любит королевская семья.

Король Чарльз II и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: