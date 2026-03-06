Это не сказка, а глубокая память о тех, кто ушел рано: что нужно знать о настоящих мавках

Реклама

На большие экраны вышло романтическое фэнтези «Мавка. Настоящий миф». В отличие от привычных нам героев, этот фильм погружается в значительно более древние и иногда темные пласты украинского фольклора. Одним из консультантов фильма выступил известный этнолог, исследователь украинской мифологии Владимир Галайчук. Мы расспросили его о том, кем на самом деле были мавки, почему их боялись наши предки и почему этот фильм предлагает совсем другой взгляд на историю, чем классическая драма Леси Украинки.

— Зрители привыкли к Мавке как к нежному символу природы. Насколько «Мавка. Настоящий миф» отходит от канона «Лісової пісні»?

Стоит понимать, что сама Леся Украинка в свое время осуществила мощное авторское переосмысление. Она взяла за основу народные поверья, но сделала свою Мавку доброй, мечтательной, наделила ее человеческой душой и способностью к самопожертвованию. Это была высокая литература, где миф стал аллегорией.

В нашем фильме мы возвращаемся к тому, как мавку воспринимал народ сотни лет назад. Это реальная трагедия человеческой жизни, оборвавшейся на грани. Фильм показывает мавку как существо другой природы — опасное, тоскливое и полное силы, которую трудно постичь живому.

— В народных представлениях мавка — это обязательно умершая девушка?

Да, и это ключевое. Мавка (или нявка) — это душа девушки, которую хоронили как до брака, в свадебном наряде. Именно поэтому в нашем фильме такой акцент на аутентичных костюмах, венках и лентах. Это не просто декор, это «снаряжение» в другой мир.

Главное отличие мавки от русалки — это ее вид сзади. В преданиях она «открыта», через ее спину видны внутренности. Это маркер того, что перед вами не живой человек, а потустороннее существо. Создатели фильма нашли очень точное художественное решение. Вместо физиологической открытости, мы видим на спине мавки татуировку кувшинки. Она пульсирует и светится в зависимости от ее эмоционального состояния.

— Почему в легендах мавки всегда охотятся на молодых парней? Это месть?

Это не столько месть, сколько попытка «взять себе пару». Поскольку эти девушки умерли холостыми, они стремятся завершить свой цикл здесь, среди живых. Они топят парней или заманивают их в пропасть не из чистой злости, а чтобы забрать к себе, в свой мир. Это создает невероятное напряжение в сюжете фильма: любовь между человеком и мавкой — это всегда игра со смертью.

— А как насчет знаменитого «щекотания до смерти»? Это тоже часть мифа?

Абсолютно. Но в народе это имело и естественное объяснение. Когда на Троицу цвела рожь, люди часто страдали от аллергий или приступов удушья прямо в поле. Эти смерти приписывали русалкам и мавкам.

— Почему сейчас, в 2026 году, мы снова и снова возвращаемся к этим древним историям?

Обращение к собственным мифам — это вопрос национального выживания и идентичности. Мифология — это ДНК культуры. Мы долго смотрели на чужих эльфов или вампиров, забывая, что наш «бестиарий» значительно глубже и драматичнее.

Сейчас очень важно развивать свою культуру через такие масштабные проекты. Это дает нам корни, чувство опоры. Когда мы понимаем, во что верили наши предки, мы лучше понимаем, кем мы являемся сегодня. Фильм «Мавка. Настоящий миф» — это классное современное кино с молодыми красивыми актерами, невероятной природой и визуальными спецэффектами, которые раскрывают нам и миру украинскую культуру и историю по-новому.

