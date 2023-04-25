Это не в первый раз: принцесса Кейт намекает, что хотела бы еще детей

Вчера принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию Windsor Baby Bank, где встретилась с волонтерами, и сама немного поработала.

По прибытии в центр Кейт начала сортировать детскую одежду и вещи и во время работы поразмышляла о том, как совсем недавно ее дети были такими маленькими.

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

Перебирая детскую одежду от 0 до 3 месяцев, Кейт с любовью рассказала о том, когда ее дети были в этом возрасте. "Кажется, будто вчера они были такими крошечными, они так быстро растут".

Буквально на днях младшему сыну Уэльских – принцу Луи – исполнилось пять лет. Кейт сообщила сотрудникам центра пожертвований, что не может поверить, что ему уже исполнилось пять лет.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Также, разговаривая с сотрудниками, принцесса сказала, что поддержка не только акушерок, но и таких мест, как Windsor Baby Bank, "должна иметь огромное значение", - пишет express.

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Во время визита она узнала о важной работе, которую организация проводит для поддержки нуждающихся семей из Виндзора, Мейденхеда, Слау, Беркшира, Бакингемшира и прилегающих районов. Baby Bank был основан в 2015 году двумя матерями из Виндзора и стремится предоставлять предметы первой необходимости семьям, сталкивающимся с финансовыми трудностями, и это становится особенно важным, учитывая нынешний кризис стоимости жизни.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

Но, похоже, принцесса и сама не против еще раз стать мамой. Однако ее муж принц Уильям всегда избегает этой темы, так как явно больше не хочет заводить детей.

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