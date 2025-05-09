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Это не впервые: принцесса Кейт повторила знаменитый образ принцессы Дианы
Принцесса Уэльская Кейт отдала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане, появившись вчера на службе в Вестминстерском аббатстве в платье, которое напоминало один из ее образов.
Кэтрин вместе с мужем принцем Уильямом посетила службу благодарения в честь 80-й годовщины Дня Победы и выглядела шикарно в переработанном белом платье в горошек от Alessandra Rich и черной шляпе от Juliette Botterill.
Также Кейт надела пару сережек, которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови. Серьги-висюльки из жемчуга в форме капель и с бриллиантами принцесса носила неоднократно.
Это же платье и серьги Кэтрин носила в 2023 году, когда посещала службу Ордена Подвязки в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Тогда на ней были белые туфли с черными носами от Jennifer Chamandi.
Это платье стало милой отсылкой к образу принцессы Дианы, в нем она появилась на скачках в Эпсоме в июне 1986 года. На Диане было платье от Виктора Эдельштейна и шляпе от Фредерика Фокса.