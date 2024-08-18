Это немного странно: у Сары Фергюсон есть любимая сумка с изображением ее дочерей-принцесс

Гордая мама так любит своих девочек, что всегда "носит" с собой.

Сара Фергюсон, более известная в народе как Ферги, просто обожает двух своих дочерей - принцесс Беатрис и Евгению, которых родила будучи в браке с принцем Эндрю. Поэтому она обзавелась оригинальной сумкой от Anya Hindmarch, сшитой на заказ, на которой изображены ее девочки.

Фотография с принцессами черно-белая и они запечатлены еще довольно юными. Похоже, что таким образом Сара рада возможности брать своих дочерей с собой, куда бы она ни отправилась.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сумку она носит на самые разные мероприятия, но в основном использует как шоппер.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Также, скорее всего, сумка двухсторонняя и на ней изображено две тографии принцесс. Второй снимок тоже портретный, но сделан немного с другого ракурса.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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