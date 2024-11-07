Это неожиданно: принц Уильям надел белые кеды под костюм, но выглядел очень стильно

После того, как у принца появилась борода, он решил внести еще несколько изменений в свой стиль, сделав его более непринужденным.

Обычно принц Уильям носит коричневый туфли, кеды или лоферы. Если же мероприятие более официальное, то он всегда надевает черные туфли. Поэтому каким же было наше удивление, когда наследник британского престола пришел на мероприятие в кедах.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

В таком новом для себя образе он появился на церемонии вручения премии Earthshot Prize 2024, которая проходила в Кейптауне.

42-летний Уильям надел на это мероприятие винтажный пиджак серого цвета, следуя принципам устойчивого развития, а также дополнил его светло-голубой рубашкой Alfredo от Ecoalf и надел белые кеды от бренда Purified. Завершали образ принца синие прямые брюки.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Также неизменным на его руке было украшение - Уильям опять дополнил образ браслетом с надписью "папа", который ему подарила дочь Шарлотта.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, что девочка большая поклонница творчества Тейлор Свифт, поэтому делает браслеты дружбы и дарит своим родным и друзьям. Вместе с отцом и братом Шарлотта даже ходила на концерт певицы в Лондоне.

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