Это неожиданно: в семье короля Чарльза и королевы Камиллы произошло пополнение

Король так же, как и его мать Елизавета II и жена Камилла - любит собак.

Недавно во время визита в Кентербери Камилла рассказала о пополнении в их с королем Чарльзом семье.

А вскоре стало известно, что Чарльз стал гордым владельцем нового щенка.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

В то время как его покойная мать, королева Елизавета II, питала слабость к корги, новый член семьи Чарльза — спаниель-охотник за трюфелями по кличке Снафф. Об этом сообщает журнал Hello! со ссылкой на The Sun.

Издание сообщило, что Снафф относится к породе лаготто-романьоло, исторически распространенной в районе Равенны на севере Италии. Кстати, через несколько недель королевская чета отправится в тур по Италии.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Появление Снаффа, который стал первой собакой Чарльза за два десятилетия, произошло всего через несколько дней после того, как королева Камилла приветствовала своего нового щенка по кличке Моли, которого взяла в приюте.

Камилла поделилась новостью о пополнении в семье, когда она посетила Кентербери, чтобы открыть памятник родившейся в Кентербери писательнице Афре Бен и посетить Дом искусств и знаний Бини. Королева разговаривала с музейной группой с нарушением зрения, когда наклонилась, чтобы погладить собаку-поводыря золотистого ретривера. Когда она это сделала, она сообщила, что только что приветствовала нового восьминедельного щенка из приюта, который выглядит "совсем как крот".

Предполагается, что Камилла взяла щенка из приюта Battersea Dogs & Cats Home, покровительницей которого она является, и где взяла своих предыдущих собак.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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