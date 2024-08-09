Это невероятно: королева Елизавета II сделала особенный подарок своим внучкам Беатрис и Евгении, но их мать не приняла его

Принцессе Йоркской Беатрис было всего девять лет, когда ее бабушка королева Елизавета II преподнесла ей очень щедрый подарок для нее и ее младшей сестры Евгении.

Это было поместье Birch Hall в Суррее, которое включало в себя семь спален, пять акров земли, открытый бассейн с подогревом и даже теннисный корт. Покойная королева Елизавета II распорядилась, чтобы дом был куплен попечителями от имени королевы, но мама принцесс, Сара Йоркская, в конечном итоге отклонила предложение, поскольку, ее беспокоили текущие на дом расходы, пишет express.co.uk.

Принцесса Беатрис, принцесса Евгения со своим отцом принцем Эндрю / Фото: Getty Images

Семья продолжила жить вместе в парке Саннингхилл, а затем Сара Фергюсон и принц Эндрю переехали в Royal Lodge в Виндзоре, где они оба проживают до настоящего времени хотя с 1996 года находятся в разводе.

После того, как герцогиня отклонила предложение подарка, Birch Hall был продан в 1999 году, а деньги от его продажи были помещены в трастовый фонд для Евгении и Беатрис, чтобы они могли ими пользоваться, когда станут старше.

Принцессы Беатрис и Евгения Йоркские / Фото: Associated Press

Принцесса Беатрис, которой вчера исполнилось 36 лет, живет с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и двумя детьми в четырехкомнатной квартире во дворце Сент-Джеймс. А два года назад пара приобрела просторный фермерский дом в Котсуолдсе примерно за 3,5 млн фунтов стерлингов (около 4,5 миллионов долларов) и сейчас занимается его ремонтом.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, вчера мы собрали для вас самые интересные факты о принцессе Беатрис.

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