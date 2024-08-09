Это невероятно: королева Елизавета II сделала особенный подарок своим внучкам Беатрис и Евгении, но их мать не приняла его

Принцессе Йоркской Беатрис было всего девять лет, когда ее бабушка королева Елизавета II преподнесла ей очень щедрый подарок для нее и ее младшей сестры Евгении.
Это было поместье Birch Hall в Суррее, которое включало в себя семь спален, пять акров земли, открытый бассейн с подогревом и даже теннисный корт. Покойная королева Елизавета II распорядилась, чтобы дом был куплен попечителями от имени королевы, но мама принцесс, Сара Йоркская, в конечном итоге отклонила предложение, поскольку, ее беспокоили текущие на дом расходы, пишет express.co.uk.
Семья продолжила жить вместе в парке Саннингхилл, а затем Сара Фергюсон и принц Эндрю переехали в Royal Lodge в Виндзоре, где они оба проживают до настоящего времени хотя с 1996 года находятся в разводе.
После того, как герцогиня отклонила предложение подарка, Birch Hall был продан в 1999 году, а деньги от его продажи были помещены в трастовый фонд для Евгении и Беатрис, чтобы они могли ими пользоваться, когда станут старше.
Принцесса Беатрис, которой вчера исполнилось 36 лет, живет с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и двумя детьми в четырехкомнатной квартире во дворце Сент-Джеймс. А два года назад пара приобрела просторный фермерский дом в Котсуолдсе примерно за 3,5 млн фунтов стерлингов (около 4,5 миллионов долларов) и сейчас занимается его ремонтом.
Напомним, вчера мы собрали для вас самые интересные факты о принцессе Беатрис.
Читайте также:
- Годовщина свадьбы: вспоминаем, как венчались Сара Йоркская и принц Эндрю
- Трагическая история семьи Миддлтон: как любимое хобби, которое обожает и принцесса Кейт, оборвало жизнь ее прабабушки
- Показала редкий кадр: Сара Йоркская поздравила дочь принцессу Беатрис с днем рождения