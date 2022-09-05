Это новые имена: стало известно, кто сыграет Кейт и Уильяма в шестом сезоне сериала "Корона"

В шестом сезоне сериала "Корона" появятся герои Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Названы имена актеров, которые будут играть королевскую пару во время их учебы в Сент-Эндрюсском университете.

Начинающая 19-летняя актриса Мэг Беллами, изучавшая драматическое искусство в школе Святого Криспина, сыграет юную Кейт Миддлтон, а принца Уильяма будут изображать несколько актеров:16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд Маквей, окончивший Лондонский драматический центр (театральную школу) в 2021 году и игравший в театральных постановках.

Принц Чарльз и принц Уильям в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

Беллами и Кампа прошли прослушивание у директоров по кастингу после того, как отправили видео, снятые на пленку, после объявления о кастинге в социальных сетях.

Как пишет People, ранее на веб-сайте Casting Talent появилось объявление о поиске молодого актера в возрасте от 18 до 35 лет на роль принца Уильяма. В описании говорилось, что директора по кастингу ищут внешне похожих на принца Уильяма парней и не требуют актерского опыта работы. А еще раньше Netflix искал актрису на роль Кейт.

Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

Сериал "Корона" и его шестой сезон расскажет зрителям о жизни британской королевской семьи с конца 90-х и начале 2000-х годов. Это будет последний сезон сериала, в котором покажут самое мрачное десятилетие для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. А в 1997 году погибла принцесса Диана.

Хотя ранее создатели "Короны" заявили, что не планируют показывать современные годы в сериале, предполагается, что шоу покажет начало романа принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отношениях которых завязались во время их совместной учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

Актриса Мэг Беллами в своем Instagram написала, что не может поверить в происходящее с ней.

"Ущипните меня, пожалуйста..

Я так рада объявить, что буду играть Кейт Миддлтон в 6-м сезоне сериала Netflix "Корона". Для меня большая честь присоединиться к самому невероятному актерскому составу и съемочной группе, и я буду стремиться воздать должное Кейт. ❤️"

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