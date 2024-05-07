Это обнадеживает: стало известно, когда принцесса Кейт может появиться на королевских мероприятиях

Жена принца Уильяма проходит сейчас профилактическую химиотерапию после того, как у нее выявили рак.

О здоровье принцессы Уэльской сейчас говорят мало. Во время недавнего выхода на публику ее муж принц Уильям дал короткий комментарий, сказав, что с Кейт и детьми все в порядке. Более никаких подробностей не известно.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Королевский корреспондент GB News Кэмерон Уокер, ссылаясь на свои источники из дворца, сообщила, что принцесса Кейт может посетить несколько мероприятий летом, если сама этого захочет и, если ей разрешит медицинская команда. Так сделал и король Чарльз III, который несколько месяцев не посещал публичные мероприятия, а недавно вернулся к работе, хотя все еще проходит лечение от рака.

Но, если говорить о возвращении к полноценным общественным обязанностям и полноценной работе члена королевской семьи, Кейт, вероятно, появится на публике еще не скоро. Корреспондент считает, что до осени принцесса Уэльская точно официально к работе не вернется.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Ранее, напомним, мы рассказывали, что дизайнер, которая одевает детей Кейт и Уильяма высказалась о диагнозе принцессы Кейт.

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