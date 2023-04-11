Это очаровательно: принцесса Кейт подобрала для младшего сына забавный галстук

Появление принца Луи – младшего ребенка четы Уэльских – на пасхальной службе в этом году стало дебютом для мальчика. И его мама хорошо подготовилась.

Мы знаем, что у почти пятилетнего принца Луи веселый нрав и он любит раззадориться на публике. Королевских поклонников младший Уэльский очаровал еще на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

Но его родители Кейт и Уильям приняли решение все же взять Луи на пасхальную службу несмотря на его маленький возраст.

Луи выглядел очень мило в синих шортах и блейзере от любимого бренда семьи Rachel Riley, он также был в длинных носках, рубашке и галстук, который был украшен крошечными велосипедами.

Галстук принца Луи / Фото: Getty Images

Эта деталь образа маленького принца растрогала поклонников. Луи выглядел стильно, очень уверенно и даже показывал язык.

Принц Луи / Фото: Getty Images

Принц Луи Уэльский / Фото: Getty Images

Кстати, в платье от бренда Rachel Riley на праздничной службе также была принцесса Шарлотта. Дочь Кейт и Уильяма Уэльских дебютировала на мероприятии в прошлом году, и тогда она также была в платье от этой марки.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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