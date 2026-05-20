В ноябре 2025 года принцесса Кейт и принц Уильям переехали в дом Форес-лодж, который должен стать их основным местом проживания на долгие годы.

Журналистам стало известно, сколько же платит за аренду этого жилья королевская семья. Согласно новому сообщению в газете The Times, принц Уильям платит 411 435 долларов в год за аренду дома для своей семьи.

В документах, поданных 14 мая, принц Уильям и принцесса Кейт указаны в качестве владельцев права аренды поместья Форест-Лодж в Виндзорском Большом парке. Этот особняк, внесенный в список памятников архитектуры II категории, он станет для их семьи домом навсегда, и они планируют остаться там даже после того, как принц Уэльский однажды станет королем.

Уильям и Кейт живут в Форест-Лодж со своими детьми: 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи. Известно, что их договор аренды распространяется на главный дом и два коттеджа на территории поместья, которые используются персоналом.

По имеющимся данным, королевская чета платит более чем на 120 000 долларов больше, чем предыдущий арендатор поместья.

