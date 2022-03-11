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Это очень красиво: 94 скрипача из 29 стран исполнили украинскую народную песню

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Это очень красиво: 94 скрипача из 29 стран исполнили украинскую народную песню

94 скрипача из 29 стран исполнили украинскую народную песню

По инициативе лондонской скрипачки Керенцы Пикок 94 музыканта из 29 стран исполнили украинскую народную песню "Вербова дощечка".

В видео приняли участие скрипичная секция Мюнхенского камерного оркестра, музыканты из Лондонского и Токийского симфонических оркестров, Филармонии Осло, Голливудских студий, а также лучшие скрипачи со всего мира – Ирландии, Нидерландов, Южной Африки, Молдовы, Дании и других стран.

"Я подружилась с некоторыми молодыми скрипачами в Украине через Instagram и обнаружила, что некоторые из них находятся в подвальных убежищах, но имеют свои скрипки. Поэтому я попросила коллег по всему миру поддержать их. И мне послали видео 94 скрипачей из 29 стран за 48 часов!" — написала Пикок на своей странице.

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