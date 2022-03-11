Это очень красиво: 94 скрипача из 29 стран исполнили украинскую народную песню

По инициативе лондонской скрипачки Керенцы Пикок 94 музыканта из 29 стран исполнили украинскую народную песню "Вербова дощечка".

В видео приняли участие скрипичная секция Мюнхенского камерного оркестра, музыканты из Лондонского и Токийского симфонических оркестров, Филармонии Осло, Голливудских студий, а также лучшие скрипачи со всего мира – Ирландии, Нидерландов, Южной Африки, Молдовы, Дании и других стран.

"Я подружилась с некоторыми молодыми скрипачами в Украине через Instagram и обнаружила, что некоторые из них находятся в подвальных убежищах, но имеют свои скрипки. Поэтому я попросила коллег по всему миру поддержать их. И мне послали видео 94 скрипачей из 29 стран за 48 часов!" — написала Пикок на своей странице.

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