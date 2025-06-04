Это очень красивое платье: королева Максима посетила Прагу в белом наряде и шляпке

Пара прибыла в Чехию с государственным визитом и их торжественно встретили президент и первая леди на приветственной церемонии в Пражском Граде.
Максима надела белоснежное платье от нидерландского бренда Jan Taminiau. Это был наряд длины миди с длинными рукавами и потрясающим ажурным верхом в виде крупных цветов. На талии платье дополнял пояс-жгут.
Образ королева дополнила туфлями-лодочками, шляпой с широкими краями и бантом, а также клатчем. В ушах у королевы сверкали серьги с бриллиантами и жемчужинами, а на плече большая брошь в таком же дизайне.
Это очаровательно платье королева надевает только по особым случаям. В белом платье с ажурным верхом она также появлялась в Лондоне в 2023 году на коронации короля Чарльза, котоаря прошла в в Вестминстерском аббатстве.