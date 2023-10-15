Это очень мило: как принц Уильям дома называет свою жену Кейт

У принца и принцессы Уэльских, как и у большинства пар, есть милые прозвища друг для друга. Том Куинн написал в своей новой книге "Позолоченная молодежь: интимная история взросления в королевской семье" о том, что Уильям придумал для Кейт очень милое прозвище. Принц Уэльский иногда называет свою жену "малышкой".

Кейт же в ответ называет мужа "малышом" или "лысым", - что звучит уже не так мило, но принцу, похоже, нравится, пишет express. А однажды во время выставки цветов в Челси публика услышала, как супруги называют друг друга "дорогая" и "детка".

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

В детстве у принца было другое прозвище. Его мать Диана назвала Уильяма Вомбат. В 2009 году Уильям рассказал в интервью NBC, что мать дала ему это прозвище, когда ему было всего два года.

"Мы были в Австралии и меня просто так назвали. Не потому, что я похож на вомбата, или, может быть, так оно и есть", - пошутил тогда Уильям.

Принцесса Диана, принц Чарльз и маленький принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что принцесса Кейт прокомментировала расставание с принцем Уильямом, которое случилось в 2007 году.

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