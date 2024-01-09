Это очень мило: какой подарок преподнесут дети принцессы Кейт в день ее рождения

Каждый год трое ее детей готовят для Кейт особенный подарок, который обычно делают своими руками.

В семье Уэльских есть давняя традиция дарить душевные домашние подарки на дни рождения. Как-то в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса, Кэтрин получила на свой 38-й день рождения коллаж из их семейных фотографий, которые принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сделали сами. Этот подарок был сделан вручную и растрогал Кейт.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Как пишет express, это стало своего рода семейной традицией. Сообщается, что в этом году дети собираются подарить маме коллаж из фотографий, которые сделали сами.

Среди подарков, которые преподносили для принцессы Уэльской был и детский огород, который дети создали в Анмер-Холле - их загородной резиденции.

Принцесса Уэльская с мужем и детьми / Фото: Associated Press

Ожидается, что в этом году принц Уильям намерен устроить особенное день рождения для своей супруги Кэтрин, поскольку она оказалась под большим давлением после выхода книги Омида Скоби "Финал".

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