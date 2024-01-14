Это очень мило: королева Мэри и король Фредерик X слились в поцелуе на балконе дворца

За несколько месяцев до того, как мать Фредерика решила отречься престола в пользу сына, кронпринц был замешан в "любовном скандале". В прессе писали, что он был уличен в измене. Многих удивило решение Маргрете II передать трон сыну, появились также слухи о том, что она сделала это, чтобы спасти его брак с Мэри – новой королевой Дании.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

На балконе после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен произнесла торжественную речь и Фредерик произнес свою, к королю присоединилась его семья – супруга королева Мэри и четверо детей.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

В какой-то момент пара решила на публике слиться в поцелуе, словно, желая продемонстрировать, что их союз крепок, как никогда. Видимо, ради этого момента Маргрете II, которая не появилась в этот день на балконе, но присутствовала во дворце, и решилась на столь радикальный шаг.

Фредерик X стал новым королем Дании на церемонии, которая прошла на балконе дворца Кристиансборг / Фото: Associated Press

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