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Это очень мило: на запястье у принца Уильяма заметили новый интересный браслет

Это очень мило: на запястье у принца Уильяма заметили новый интересный браслет

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уэльский прибыл в Южную Африку перед церемонией вручения премии Earthshot Prize, которая состоится в среду.

Принц провел первый день в Кейптауне, начав свой визит со встречи с молодыми экологами, принявшими участие в первой молодежной программе Earthshot Climate Leaders.

Принц Уильям / © Associated Press
Принц Уильям / Фото: Associated Press

Во время одного из мероприятий на запястье у принца Уэльского мы заметили голубой браслет из бусин, где белыми буквами было написано слово «papa». Вероятно, это трогательный подарок от детей Уильяма – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, которые он решил взять с собой и носить в этой поездке.

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Напомним, что дети остались дома вместе с принцессой Кейт. Она не присоединилась к Уильяму в этот раз, к сожалению.

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

Вчера мы рассказывали, что помогло принцессе Уэльской на пути излечения от рака.

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