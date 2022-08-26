Это очень романтично: Меган Марк в подкасте случайно "засветила" прозвище принца Гарри

То, как партнеры называют друг друга в семейной обстановке, многое может рассказать про их союз. Принц Гарри известен как принц и герцог Сассекский, но его жена Меган называет его по-другому.

41-летняя герцогиня Сассекская упомянула очаровательное прозвище своего мужа во время первого эпизода долгожданного подкаста на Spotify "Архетипы с Меган".

В первом эпизоде ​​Меган поговорила с легендой тенниса и близкой подругой Сереной Уильямс, но 37-летний принц Гарри тоже появился в записи, он сыграл эпизодическую роль в самом начале подкаста.

Как пишет The Sun, Меган, увидев мужа, сказала:

- Привет! Хочешь прийти поздороваться? Смотри, кто только что зашел.

- Привет! Привет! - игриво подшучивая над британским акцентом Гарри, сказала Серена.

- Как дела? - отозвался Гарри

- Хорошо, а у тебя?

Затем Серена сказала, что скучает по паре, и Гарри сказал, что она должна навестить их. Затем Гарри оставил женщин одних, сказав "развлекайтесь", и Меган ответила, назвав его по привычке "my love".

Меган сказала: "Спасибо, любовь моя!"

Серена Уильямс с дочерью и Меган Маркл / Фото: Инстаграм/Серена Уильямс

Это прозвучало очень мило и романтично. В прошлом Меган называла Гарри "Хаз" и "Х", а он называл ее "Мэг".

Долгожданный первый выпуск подкаста Меган вышел почти через два года после того, как Сассексы подписали контракт на 18 миллионов фунтов стерлингов со Spotify. В 57-минутном шоу Меган и Серена также обсуждают "двойные стандарты, с которыми сталкиваются женщины, когда их называют амбициозными" и прочие интересные вещи.

Меган также сообщила, что ее следующим гостем подкаста станет певица Мэрайя Кэри.

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