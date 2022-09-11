Это очень трогательно: стало известно, что сказал младший сын Кейт и Уильяма о смерти Елизаветы II

10 сентября принцы Уильям и Гарри вместе со своими женами Кэтрин, принцессой Уэльской, и герцогиней Сассекской Меган, совершили 40-минутную прогулку возле Виндзорского замка. Супруги Уэльские и Сассекские осмотрели цветы и записки, которые британцы принесли в честь покойной королевы Елизаветы II.

Супруги Уэльские и Сассекские / Фото: Associated Press

Супруги Уэльские и Сассекские / Фото: Associated Press

Также каждый из них подходил к британцам, чтобы пообщаться и принять слова соболезнования. Во время одного из таких разговоров Кейт сообщила, что ее дети уже знают о смерти своей прабабушки.

Издание Daily Mail, пишет, что 28-летняя девушка по имени Банита Ранов рассказала им, что слышала, как Кейт рассказывала детямв толпе о том, что ее младший сын Луи сказал о смерти королевы.

"Он сказал, что, по крайней мере, бабушка сейчас с прадедушкой", - рассказывая это Кэтрин не сдержала слез, сообщила Банита.

Кэтрин, принцесса Уэльская, общается с детьми / Фото: Getty Images

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