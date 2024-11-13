Это очень важно: Алла Мазур рассказала, о чем врачи часто забывают во время общения с пациентами

Автор и ведущая "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1 Марафон" поделилась размышлениями о важности поддержки во время борьбы с онкологией.

Алла Мазур откровенно призналась, что способствует более эффективному лечению от рака. Об этом она рассказала на бранче и public talk, на котором обсуждали тему "Поддержка в паре" по мотивам романтической драмы "Время жить".

Телеведущая не частая гостя подобных мероприятий, но именно это решило посетить, ведь на нем обсуждалось, насколько важно поддерживать человека во время лечения от онкологии на примере отношений главных героев ленты "Время жить" (главная героиня фильма узнает, что у нее рак яичников). Алла Мазур надеется, что публичные обсуждения темы онкологии могут помочь обществу преодолевать эти проблемы быстрее и легче.

"Меня подкупила идея: на примере такого теплого фильма о настоящей любви, в светлой, приятной атмосфере поговорить о довольно сложной и тяжелой теме. Мне давно хочется, чтобы мы вывели проблему онкологии в Украине из тени, из темного леса страхов и предрассудков, чтобы мы научились говорить об этой болезни спокойно, откровенно, публично, потому что именно это, считаю, будет помогать более эффективному лечению", – отметила Алла.

Лента "Время жить" поразила телеведущую не только невероятной историей любви, но и тем, что она может служить "учебником" для людей.

"Здесь о том, как общаться с людьми, которые имеют дело с этой болезнью, как вообще воспринимать рак, здесь и о том, бояться ли лечения, или начинать лечение даже тогда, когда страшно, и о том, как врачи должны общаться с пациентами, сообщая им печальную новость. Здесь и о том, чтобы не закрываться от мира, жить, бороться и побеждать", – сказала Мазур.

Тележурналистка отметила, что очень хорошо понимает главную героиню фильма Алмут, у которой есть мотивация и она делает свой выбор.

"Я ее (главную героиню фильма – прим.ред.) очень хорошо понимаю. Потому что, когда в твою яркую, насыщенную, интересную жизнь врывается эта болезнь, я тоже не хотела сдаваться. Я хотела работать, заниматься любимым делом. Это твое сопротивление, это вызов болезни. Ты хочешь убедить сама себя: я смогу, я пройду путь лечения, я осилию", – добавила она.

Алла Мазур считает, что если человек столкнулся с диагнозом "онкология", то не стоит его скрывать от близких, друзей и коллег.

"Мое публичное объявление о болезни очень упростило мне жизнь и помогло в лечении. Даже какие-то трудные моменты, когда я действительно чувствовала себя нехорошо в процессе химиотерапии, мне не нужно было скрывать что-то. Я избежала этого стресса: "А не дай Бог кто-то узнает". Напротив, я получила огромную волну поддержки, любви, добрых слов от зрителей и коллег", – поделилась Алла Мазур.

Телеведущая очень благодарна своим коллегам из "ТСН. Тижня" за их поддержку. Когда Алле было тяжело работать в эфире стоя, они сменили формат: ведущая села за стол и так продолжала вести эфиры.

"Любимая работа – это такая волшебная таблетка от болезней, потому что ты не концентрируешься на своем состоянии, ты реагируешь на рабочие вызовы и у тебя энергия появляется сама по себе", – добавила она.

Алла Мазур отметила, что на эффективность лечения от любой болезни влияет также то, как с пациентами общаются медики.

Она рассказала, что была удивлена, когда обратилась в областную государственную больницу, чтобы сделать биопсию, а ей сказали прийти через месяц, потому что человек, который делает биопсию, был в то время в отпуске.

"Это был чрезвычайно тревожный период, потому что я не знала на тот момент, на какой я стадии, насколько агрессивна эта история", – призналась телеведущая.

Алла решила пойти на первую консультацию в частную больницу.

"Я пришла на прием к врачу с надеждой, что это ошибка. У меня было все хорошо, у меня ничего не болело, я прекрасно чувствовала себя. И этот онколог с самого порога так грустно посмотрел на меня, будто, прощаясь со мной — мне это совсем не понравилось", – сказала она.

И тележурналистка потратила около получаса общения на то, чтобы как-то развеселить врача. Улыбнулся он лишь в конце приема, когда Алла, поняв, что сюда нужно будет приходить, сказала, что было бы хорошо для комфорта людей в вестибюле больницы поставить какое-то дерево.

"У них такой большой вестибюль и все сидят в креслах по периметру. Вы приходите и не знаете: кто лечится, кто еще не знает своего диагноза. Все сидят и смотрят друг на друга. И, когда я зашла, люди меня узнали и я видела, что они не знали куда деть глаза, ведь начинать расспрашивать: "Аллочко, а что вы здесь делаете?" как-то вроде и некстати. Поэтому я сказала врачу: "Скажите администрации пусть поставят фикус или какое-нибудь дерево посередине, чтобы тот, кто хочет – мог за ним спрятаться. Обратите внимание на чувства ваших пациентов". И тут он улыбнулся. Из чего я поняла, что наверное фикуса не будет", – вспоминает Алла Мазур.

В этой частной клинике Алле был поставлен ложный диагноз. Поэтому она советует всем, кто получает любой результат, всегда пересдать его еще раз, независимо от того, какая это клиника.

"Когда вы получаете диагноз, даже в крутой клинике, проверьте, пожалуйста, его еще раз, пересдайте биопсию еще в другом месте. Потому что диагноз в той клинике был настолько неверен, что если бы меня лечили по той схеме, я не знаю, что было бы, и общалась ли бы я сейчас с вами здесь", – отметила Мазур.

После этого телеведущая обратилась в другую клинику, где врачи общались с ней спокойно, участливо, оптимистично и с надеждой – так, как это делала врач из фильма "Время жить".

"Вспомните эту сцену, где врач рассказывает о возможных вариантах лечения. По ней мы видим, что она справится как специалист с этой проблемой. И вот эта ее доброжелательность и уверенность передается пациенту — это очень важно, потому что оно включает в тебе психосоматику", — добавила Алла.

Затем Алла Мазур пришла в другую клинику. Там ее встретили молодые врачи, которым она с порога сказала: "Ребята, давайте со мной общаться, улыбаясь, это очень помогает!"

Теперь, когда телеведущая встречается с этими медиками, они всегда ей улыбаются. Алла надеется, что они взяли это на вооружение и улыбаются не только ей.

И в конце бранча Алла Мазур сказала: "Обследуйтесь, не откладывайтесь надолго, чтобы убедиться, что у вас все хорошо. И с новыми силами в наших сложных обстоятельствах продолжайте жить полноценной, насколько это возможно, жизнью и поддерживайте других. Потому что сейчас все мы очень нужны друг другу, а прежде всего тем, кто на фронте".

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