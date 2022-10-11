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Это официально: король Чарльз III выбрал особенную дату для своей коронации

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Это официально: король Чарльз III выбрал особенную дату для своей коронации

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Официальное заявление дворца было опубликовано в Твиттер-аккаунте монарха сегодня вечером.

Сообщение гласит: "Коронация Его Величества Короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве. На церемонии будут коронованы Его Величество король Карл III вместе с королевой-консортом". Больше никакие подробности будущей церемонии не разглашаются.

Ранее, напомним, ходили слухи, что коронация Чарльза может состояться 3 июня, на следующий день после празднования 70-летия со дня коронации его матери королевы Елизаветы II.

Кстати, 6 мая – это еще и особенный день для младшего сына короля Чарльза – принца Гарри. В этот день в 2019 году на свет появился их с супругой Меган первенец – сын Арчи. Интересно, король ведь выбрал эту дату не случайно?

Меган, Гарри и их сын Арчи, 2019 год / © Associated Press
Меган, Гарри и их сын Арчи, 2019 год / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что появились первые подробности будущей коронации короля Чарльза III. Сообщалось, что монарх хочет уменьшить время самой церемонии и внести некоторые изменения в традиционный формат. Проведет коронацию архиепископ Кентерберийский.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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