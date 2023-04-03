Это особенная дата: почему Чарльз и Камилла больше не празднуют годовщину свадьбы

Король Чарльз III и королева Камилла на этой неделе отпразднуют 18-летнюю годовщину со дня своей свадьбы. Но про публичные празднования речи не идет.

Однако, масштабных празднований не планируется. Чарльз и его жена Камилла с 2021 года не празднуют этот день, как-то особенно, так как именно в день их свадьбы в 2021 году ушел из жизни отец Чарльза - принц Филипп, герцог Эдинбургский.

Чарльз и Камилла связали себя узами брака на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше 9 апреля 2005 года. Изначально брак должен был быть зарегистрирован 8 апреля 2005 года, но незадолго до назначенной даты дворцу пришлось внести изменения, так как принца Чарльза вызвали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы. Похороны состоялись как раз 8 апреля. По этой причине дата свадьбы принца с Камиллой была перенесена на день позже. А спустя 16 лет именно 9 апреля скончался принц Филипп.

Король Чарльз III, королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Скорее всего в этом году Чарльз и Камилла проведут этот день скромно и в узком семейном кругу. Возможно даже просто вдвоем за чашкой чая.

Напомним, уже 6 мая 2023 года король Чарльз III и королева Камилла будут коронованы на коронации, которая состоится в Вестминстерском аббатстве. Все, что вам нужно знать о коронации монарха мы рассказываем вот здесь.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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