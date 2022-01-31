Это особенная дата: почему королева Елизавета II проводит день, когда взошла на престол, в уединении

Это особенная дата: почему королева Елизавета II проводит день, когда взошла на престол, в уединении

6 февраля королева Великобритании Елизавета II отпразднует 70-летие с момента восшествия на престол. А вы знаете, почему этот день монарх практически никогда не проводит публично?

6 февраля ушел из жизни отец Елизаветы – король Георг VI. По характеру Альберт (настоящее имя отца Елизаветы) был скромным и застенчивым человеком, к тому же страдал от сильного заикания. Однако он упорно занимался под руководством австралийского логопеда-самоучки Лайонела Лога и в результате почти полностью избавился от недуга. Принцесса была очень близка с отцом, он для нее был примером, защитой и опорой. В конце 40-х годов, когда здоровье короля Георга VI стало все больше ухудшаться, его наследница и старшая дочь – принцесса Елизавета – принимала на себя все больше королевских обязанностей, а ее в свою очередь всегда сопровождал и поддерживал муж принц Филипп.

Король Георг VI и принцесса Елизавета / Associated Press

31 января 1952 года Георг, несмотря на советы приближенных, приехал в Лондонский аэропорт, чтобы проводить дочь Елизавету и ее мужа в Австралию, и сказал ее бывшей няне: "Ради меня, присмотрите за Лилибет!". Это стало его последним появлением на публике. Через шесть дней, 6 февраля 1952 года, Георга VI нашли мертвым в постели в Сандрингемском дворце в Норфолке. Король умер ночью от коронарного тромбоза в возрасте 56 лет. Его дочь прилетела из Кении уже как королева Елизавета II.

Королева Елизавета II / Associated Press

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С тех пор монарх проводит 6 февраля в уединении, поскольку это не только день ее вступления на престол, но и очень личный день скорби, который знаменует собой годовщину смерти ее отца.

На прошлой неделе Елизавета II прилетела в Сандрингем на вертолете. По традиции она проведет 6 февраля уединенно. Но, возможно, публика увидит королеву в этот день, ведь это воскресенье, а значит, в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме пройдет воскресная служба. Есть вероятность, что Елизавета II захочет ее посетить.

Напомним, в 2012 году в день своего бриллиантового юбилея правления королева Елизавета II посетила школу в Кингс-Линн.

Королева Елизавета II в школе Кингс-Линн в 2012 году / Getty Images

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